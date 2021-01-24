Дівчина створила реалістичний костюм Залізної людини і стала популярною у тіктоці: відео процесу

Американка самостійно виготовила реалістичний костюм Залізної людини. Процес створення вона зняла на відео та опублікувала у соціальних мережах. Тепер у неї 2 мільйони підписників у тіктоці.

Американка на ім'я Емілі Ярід власноруч створила реалістичний костюм Залізної людини. Відео процесу створення вона опублікувала у тіктоці, і воно вразило мережу та стало вірусним. Її запросили у студію популярної телепрограми Good Morning America ("Доброго ранку, Америка"), щоб обговорити її творіння та раптову популярність в інтернеті.

Читайте також Зірка тіктоку перетворює будь-які інтернет-коментарі на пронизливі пісні: вірусні відео

Емілі створила свій перший костюм Залізної людини червоно-золотого кольору ще у 2013 році. Вона вирішила зробити це, бо їй було нудно, і виготовила його за допомогою пінопласту та гарячого клею. Коли дівчина вступила до коледжу, захотіла удосконалити своє творіння та перевершити саму себе.

Саме нова версія костюму блакитного кольору, виконана за допомогою 3D-принтера, підірвала соціальні мережі. Він обладнаний високотехнологічними елементами – має кілька задніх клапанів, які розкриваються натисканням кнопки на рукавиці, та шолом, який також має рухомі елементи. Світлові ефекти гармонійно доповнюють загальну картинку та роблять костюм ще більш реалістичним.

Дивіться відео процесу створення костюму Залізної людини

Дівчина розповіла, що створювала цей відеоролик протягом 3-ох днів і опублікувала його в інтернеті за 2 години до того, як вирушила на власну церемонію випуску з Університету Клемсона (Південна Кароліна). Коли вона взяла до рук телефон після святкування, була шокована – відеоролик за кілька годин зібрав більше, ніж мільйон переглядів. Наразі відео подивилися понад 63 мільйони разів.

Я навіть забула, що щойно закінчила навчання в університеті,

– поділилася Емілі.

Після публікації відео, яке зробило Емілі популярною, дівчина активно веде соцмережі TikTok та Instagram. Вона розповідає, як відбувається створення костюмів з початку до кінця, показує, як працюють її творіння, а також знімає жартівливі розважальні ролики. Нові відео з часом не втрачають популярності та продовжують збирати тисячі та мільйони переглядів. Пропонуємо подивитися деякі з них.

Побутові проблеми Залізної людини

Різдвяна версія Залізної людини