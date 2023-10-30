Кохана видула ніс у 500 євро: переможця у лотерею захейтили через обурливе відео

У мережі нещадно розкритикували поведінку 42-річного ексшахрая Курсата "Чіко" Йілдіріма та його супутницю. Пара хотіла помститися хейтерам, але у відповідь отримала ще більше критики, зокрема й від фанів.

Річ у тім, що вони зняли і опублікували ролик, на якому його дівчина видула ніч у гроші.

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На відео засвітилася купюра у 500 євро.

Світ такий жорстокий до мене. Всі мене дратують. Люди в інтернеті мене ненавидять! У вас не знайдеться для мене серветки?,

– запитує жінка у свого коханого.

Хлопець дістає з кишені купюру в 500 євро і простягає їй, а вона витирає нею сльози. 36-річна жінка каже: "Дякую. Це так сумно". Потім вона кладе купюру гроші в кишеню, і просить іншу, адже вона все ще плаче.

Дівчина переможця лотереї висякалася в 500 євро: дивіться відео

Для чого пара це зробила

Таке відео пара зробила, щоб висміяти хейтерів, які критикують чоловіка за те, що він спустив величезну частину свого лотерейного призу всього через 13 місяців після свого виграшу. Однак таке відео викликало ще більший гнів серед людей.

Звідки у чоловіка гроші

Чоловік, який раніше займався шахрайством, виграв у лотерею 9,9 мільйона євро. Однак його приз швидко почав закінчуватися, адже він витратив чимало грошей на різні дурниці, зокрема завів домашнього алігатора.

Шанувальники чоловіка, кількість яких наближається до мільйона, сподіваються, що чоловік використає свою нову популярність собі на благо і перестане потрапляти в скандальні ситуації.