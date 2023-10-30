Дело в том, что они сняли и опубликовали ролик, на котором его девушка вывела ночь в деньги.

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На видео засветилась купюра в 500 евро.

Мир так жесток ко мне. Все меня раздражают. Люди в интернете меня ненавидят! У вас не найдется для меня салфетки?

– спрашивает женщина своего любимого.

Парень достает из кармана купюру в 500 евро и протягивает ей, а она вытирает ею слезы. 36-летняя женщина говорит: "Спасибо. Это так грустно". Затем она кладет купюру деньги в карман, и просит другой, ведь он все еще плачет.

Девушка победителя лотереи вырубалась в 500 евро: смотрите видео

Для чего пара это сделала

Такое видео пара сделала, чтобы высмеять хейтеров, критикующих мужчину за то, что он спустил огромную часть своего лотерейного приза спустя всего 13 месяцев после своего выигрыша. Однако такое видео вызвало еще больший гнев среди людей.

Откуда у мужчины деньги

Мужчина, ранее занимавшийся мошенничеством, выиграл в лотерею 9,9 миллиона евро. Однако его приз быстро начал заканчиваться, ведь он потратил немало денег на разную ерунду, в частности завел домашнего аллигатора.

Поклонники мужчины, количество которых приближается к миллиону, надеются, что мужчина использует свою новую популярность себе во благо и перестанет попадать в скандальные ситуации.