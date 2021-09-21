Дівчина не змогла прийти на весілля подруги, але знайшла спосіб побувати там: це не просто відео

Сара Редінгтон з Великої Британії через коронавірусні обмеження не змогла прилетіти з Лондона у Канаду на весілля своєї найкращої подруги Бріттані. Це стало сильним ударом для них обох, але врешті Сара знайшла спосіб побувати на святкуванні.

На допомогу їй прийшов наречений – Джеффрі Галлант. Побачивши, що його кохана розчарована, він знайшов та зв'язався із компанією, що займається створенням 3D-голограм.

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Голограма на весіллі

Спільними зусиллями їм вдалося зробити сюрприз нареченій – її подруга все-таки побувала на весіллі, хоч і у вкрай незвичний спосіб. Через різницю у часі між Британією та Канадою Сара була вимушена їхати у студії о 3-ій годині ночі.

Вона вбралася у сукню подружки нареченої та виголосила тост із келихом шампанського у руках. Усі гості весілля у Канаді бачили її тривимірне зображення і чули її голос у режимі реального часу так, ніби вона й справді була там.



Голограма Сари на весіллі / Скриншот ARHT Media

Я думаю, що всі тут знають, наскільки Лондон важливий для Бріттані, а також він є домом для багатьох її найближчих друзів. Деякі з них, на жаль, не змогли бути тут з нами сьогодні ввечері. Без зайвих слів, я хотів би познайомити вас з однією з подружок нареченої Бріттані з Лондона, Сарою Редінгтон,

– сказав наречений перед появою голограми.

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Наречена була неабияк вражена та зворушена сюрпризом. Вона розповіла, що отримала неймовірні враження, адже Сара начебто по-справжньому була поруч із нею. За словами Бріттані, завдяки цьому її свято було абсолютно ідеальним.

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