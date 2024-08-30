Жодних виключень: у Британії "оштрафували" дитину за неправильне паркування

30 серпня 2024, 10:10
Читать новость на русском
Автор: Альона Захарова

Джерело:

Reddit

У Великій Британії співробітник дорожньої служби надто старанно виконував свою роботу, адже виписав штраф за неправильне паркування дитині.

Штраф з'явився на лобовому склі дитячого автомобіля Mercedes-Benz.

Дивіться також У Польщі дітям випадково роздали солодощі для дорослих: що з ними не так

Відомо, що іграшкова машина була припаркована на одному з тротуарів у Великій Британії. Водночас Mercedes-Benz був не в найкращому стані, а його переднє ліве колесо було від'єднано.

Помітив це порушення правил паркування дорогою на роботу сьогодні. Паркувальні наглядачі, як завжди, старанні,
– написав користувач Reddit.


Іграшковий Mercedes-Benz оштрафували / Фото Reddit

Реакція соцмереж

Інші користувачі форуму відзначили комічність ситуації й відмінне почуття гумору працівника стоянки. Ось, що вони написали:

  • "Трохи грубувато, видно, що колесо знято, мабуть, вони працюють над цим";
  • "Половина мене думає, що це просто порожня наклейка, наклеєна з метою розіграшу. Але я зустрічав цих людей у реальному житті, і інша половина мене думає, що всередині, найімовірніше, знаходиться справжній штраф за незаконне паркування незареєстрованого автомобіля без сплати податків";
  • "Очевидно, її вкрали, обібрали й кинули, потрібно якомога швидше подати оголошення в поліцію".