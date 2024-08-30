Жодних виключень: у Британії "оштрафували" дитину за неправильне паркування
Джерело:Reddit
У Великій Британії співробітник дорожньої служби надто старанно виконував свою роботу, адже виписав штраф за неправильне паркування дитині.
Штраф з'явився на лобовому склі дитячого автомобіля Mercedes-Benz.
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Відомо, що іграшкова машина була припаркована на одному з тротуарів у Великій Британії. Водночас Mercedes-Benz був не в найкращому стані, а його переднє ліве колесо було від'єднано.
Помітив це порушення правил паркування дорогою на роботу сьогодні. Паркувальні наглядачі, як завжди, старанні,
– написав користувач Reddit.
Іграшковий Mercedes-Benz оштрафували / Фото Reddit
Реакція соцмереж
Інші користувачі форуму відзначили комічність ситуації й відмінне почуття гумору працівника стоянки. Ось, що вони написали:
- "Трохи грубувато, видно, що колесо знято, мабуть, вони працюють над цим";
- "Половина мене думає, що це просто порожня наклейка, наклеєна з метою розіграшу. Але я зустрічав цих людей у реальному житті, і інша половина мене думає, що всередині, найімовірніше, знаходиться справжній штраф за незаконне паркування незареєстрованого автомобіля без сплати податків";
- "Очевидно, її вкрали, обібрали й кинули, потрібно якомога швидше подати оголошення в поліцію".