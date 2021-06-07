Цей робот в костюмі Людини-павука справляє враження справжнього супергероя, адже він вправно стрибає з будівлі на будівлю, гойдається на павутині та робить захопливі трюки у повітрі. Але спершу відвідувачів парку розважає актор в ідентичному костюмі, який спілкується з аудиторією. Обидвоє Спайдерменів працюють у цілісному тандемі.

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Ще один атракціон, пов'язаний із Людиною-павуком, чекає на гостей кампусу усередині бази супергероя. Відвідувачі мають допомогти йому у бою з роботами-павуками, які вийшли з-під контролю і погрожують зруйнувати усе довкола.

Для цього використовують технологію доповненої реальності і спеціальні окуляри, які одягають гості. Рухаючи руками, вони пускають віртуальну павутину у суперників та допомагають Спайдермену врятувати кампус.

Інтерактивний атракціон Людини-павука у Кампусі Месників: відео

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