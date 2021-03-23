День цуценят: песик, який грається з метеликом – чарівне вірусне відео

Кадри, які були зняті студентом юридичного факультету округу Оріндж, штат Каліфорнія, США, показують справжніх друзів. На них видно, як цуценя мило та обережно грається з метеликом.

Відео з цуценятами завжди приємно дивитися, оскільки їх витівки занадто чарівні, щоб з ними впоратися. У наступному зворушливому ролику, який опублікував користувач твітеру Кіт, зображений метелик, що балансує на лапках маленького цуценяти, який грайливо намагається його зловити.

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Грайливий песик весь час намагався зловити метелика своєю пащею, але комаха встигла відлетіти та позагравати з ним, перш ніж приземлитися на голову цуценяті.

Опубліковане 18 березня відео зібрало понад 5 мільйонів переглядів та понад 160 тисяч ретвітів, що зробило його вірусним.

Ви коли-небудь бачили метелика, що грає з цуценям?

Користувачі мережі були в захваті від такого чарівного відео та залишили безліч милих коментарів: