Ніби з іншої планети: дайвери знайшли невідомих істот у глибинах океану – чарівні фото

Дайвери у глибинах океанського гірського хребта виявили 20 нових невідомих видів морських істот. Сталося це на хребті Наска біля західного узбережжя Південної Америки.

Досліджуючи глибину близько 900 метрів, команда отримала набагато більше, ніж очікувала.

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Так, дослідники виявили восьминогів, одного з яких неофіційно назвали Каспером.

Команда вперше зняла на камеру живого кальмара Promachoteuthis, рід якого настільки рідкісний, що лише три види були описані на основі лише декількох зібраних зразків, деякі з яких датуються кінцем 1800-х років,

– пояснив прессекретар.

Під час експедиції також були помічені два рідкісних сифонофори Bathyphysa, широко відомих як спагеті-монстри, що літають.

"Наші знахідки підкреслюють дивовижне різноманіття цих екосистем, одночасно виявляючи прогалини в нашому розумінні того, як екосистеми підводних гір взаємопов'язані. Ми сподіваємося, що дані, зібрані під час цих експедицій, допоможуть сформувати майбутню політику, яка збереже ці незаймані екосистеми для майбутніх поколінь", – зазначив науковий співробітник і морський технік Інституту океану Шмідта Томер Кеттер.

Від моменту початку експедицій у січні команда відкрила близько 150 раніше невідомих видів морських істот – на додачу до 1019 видів, про які вони вже знали, що мешкають у цьому регіоні.

Морські істоти, яких знайшли дайвери / Фото Schmidt Ocean Institute