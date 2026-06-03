Дуже мила та зворушлива історія зараз активно набирає популярності в українському Threads. Юна книжкова блогерка Дарина Ясинчук вигадала спосіб, який допомагає їй крок за кроком збирати на реалізацію мрії. Залишилося 200 котиків. Інтрига? Інтрига!

Дивіться також Турецька кішка стала зіркою мережі завдяки любові до музики, але за цим стоїть сумна історія

Дівчинка малює котів за символічну плату

У Threads вже понад 4 тисячі лайків назбирав допис 13-річної Дарини Ясинчук, яка малює котиків за символічну плату. Виявляється, дівчинка збирає на друк своєї другої книги.

Усім привіт! Мене звати Даринка Ясинчук. Мені 13 років. Я можу намалювати вашого кота за 100 гривень. Заробляю на друк моєї другої книги. По факту лишилось намалювати 200 котів,

– пише Дарина.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Дарина Ясинчук малює котів / Фото з Threads

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! Від 11 травня до 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.

Цей допис дуже відгукнувся читачам. Вони розчулені та залюбки почали публікувати фотографії своїх пухнастих та просити поставити їх у чергу на малювання:



Замовлення намалювати котів для Дарини Ясинчук / Фото з Threads



Котик лежить на ліжку / Фото з Threads



Дарина Ясинчук малює котів за символічну плату / Фото з Threads



Мережа скидає фото котів для Дарини Ясичнук / Фото з Threads



Дарину Ясинчук просять намалювати кота / Фото з Threads



Дарина Ясинчук малює портрети котів / Фото з Threads



Книжкова блогерка малює тварин за символічну плату / Фото з Threads

Замовлень у Дарини виявилося чимало. Вона навіть написала коментар про те, що замовникам доведеться трохи почекати, бо вже сформувалася черга.

А я стараюсь всіх гарно малювати і встигаю за день 2 – 3 портрети,

– додала блогерка.

Що відомо про Дарину Ясинчук

Дівчинка родом із села Новини Корецької громади Рівненської області. Судячи з Instagram Даринки, вона є книжковою блогеркою, яка прочитала вже 383 книги, амбасадоркою кількох видавництв та навіть сама вже написала книгу про котів "Бєжа шпигунка". Цю першу книгу дівчина написала та видала ще у свої 11 років. Уявіть, ця юна українка вже добре відома у читацьких та літературних колах.



Книжкова блогерка Дарина Ясинчук / Фото з Instagram

Дівчинка не тільки активно веде свій блог, розповідаючи про захоплення, прочитані книги та своє життя, а й використовує його для реалізації соціальних проєктів. Цього року Даринка з сестрою вигадала спосіб поповнити фонд бібліотек сучасними книгами, які б залюбки читали підлітки. Вона просила підписників ділитися книгами з бібліотеками та навіть створила онлайн-форму для бібліотек, щоб ті могли залишати побажання щодо конкретних книг.