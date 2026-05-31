Кечі, що з турецької перекладається "коза", стала улюбленицею мережі завдяки своїй унікальній реакції на турецькі мотиви. Сьогодні за її музичною реабілітацією та щоденними пригодами стежать сотні тисяч людей. Її господарка Пинар Ґьокташ викладає ролики під ніком hababamevi_. Мало хто знає, але за успіхом Кечі у мережі стоїть сумна історія. Тваринці довелося пройти крізь пекло, перш ніж стати знаменитою.

Сумна доля Кечі та дивовижне спасіння

У Кечі доволі сумна доля, але дуже гарний фінал. Колись вона жила зі своєю мамою-кішкою та трьома братами й сестрами у студента. Одного разу під час вечірки в їхньому будинку хтось випадково наступив на Кечі й вона отримала важку черепно-мозкову травму. Кішечку швидко направили до ветеринарної клініки й помістили до реанімації. У клініці у Кечі були численні напади, її стан був вкрай важким. Ветеринар не мав великої надії на її життя й заявив що якщо вона виживе, то житиме з частковою інвалідністю.

Студент, у якого жила кішечка, сказав, що не зможе доглядати за хворою твариною й попросив знайти для неї новий дім. На той час кішка не могла їсти, її тіло постійно тремтіло, що їй навіть не могли поставити крапельниці. Більшу частину часу вона проводила в темній коробці, голодна та зневоднена.

Люди, які приходили до клініки не могли на неї дивитися й закривали коробку, залишаючи Кечі у клініці. Але через кілька днів до неї завітала Пінар і... забрала її додому. Жінка намагалася годувати її, дати водички, але та не хотіла. Тоді жінка почала боротьбу за її життя: водила по різних клініках, показувала всіляким спеціалістам. Їй радили приспати кішку, але жінка не здавалася. Врешті-решт киці вдалося пережити важкі часи та почати жити своє нелегке, але щасливе життя.

Як Кечі стала зіркою TikTok

Через свою хворобу Кечі іноді проявляє агресивну поведінку. Але вона швидко заспокоюється, коли її улюблена рятівниця Пінар починає грати якусь традиційну турецьку композицію. Ці моменти господарка кішки якось зняла на відео та виклала в мережу. З того часу киця стала зіркою. Тільки в Instagram на Пінар та Кечі підписано понад 260 тисяч підписників, а їхні відео збирають мільйони переглядів.

Судячи з відео Пінар, у неї там живе не тільки одна Кечі, а й ще чимало котів. Схоже, що жінка рятує хворих котиків та допомагає їм стати на всі 4 лапи. Котики також полюбляють слухати гру своєї господарки, але найбільшою прихильницею все одно залишається Кечі.