У Данії влаштовують музичні концерти для корів: цікаві фото

У Данії фермери влаштовують концерти для своїх корів. Вони переконані, що прослуховування класичної музики йде тваринам на користь та допомагає їм позбутися стресу.

З листопада 2020 року у селі Лунд, що неподалік від Копенгагена, учні Скандинавської школи віолончелі під керівництвом Джейкоба Шоу щотижня грають музичні концерти для корів. Вони проходять на фермі Могенса та Луїзи Хогар, де живуть 60 корів. Крім того, власники ферми встановили там бумбокс і періодично вмикають тваринам класичні композиції у ті дні, коли концертів немає.

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Засновник школи віолончелі Джейкоб Шоу разом із фермерами Могенсом та Луїзою Хогар / Фото The New York Times

Фермери розповіли, що їхні корови полюбили ці концерти, та біжать до сараю, як тільки почують музику чи побачать музикантів.

Ми вважаємо, що це означає, що їм справді подобається музика. Але ми не можемо знати напевне, адже вони не можуть цього сказати,

– розповіла Луїза Хогар.



Коровам подобаються концерти на фермі / Фото The New York Times

Джейкоб Шоу розповів фермерам, що в Японії коровам також вмикають класичну музику, щоб зробити їхнє м'ясо ніжнішим. Як впливають концерти на м'ясо данських корів – невідомо, але господарі переконані, що прослуховування класики допомагає тваринам позбутися стресу, так само як і людям.



Музиканти грають концерти для корів щотижня / Фото The New York Times

Окрім корів на концертах присутні і люди, проте через пандемію коронавірусу організаторам довелося обмежити їх кількість до 35 осіб. На заходах їх пригощають пивом та гамбургерами власного приготування. Один із останніх концертів відвідала міністерка культури Данії Джой Могенсен, і це був перший живий концерт, на якому вона була за останні 6 місяців.



Міністерка культури Данії також відвідала концерт на фермі / Фото The New York Times