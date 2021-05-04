Сфера туризму у Цубаме та Сандзьо, як і в багатьох інших містах, дуже постраждала через пандемію коронавірусу. Саме тому вони об'єдналися, щоб знову привернути увагу туристів.

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Ясуюкі Сакума, спеціаліст з морозива, якого найняли, щоб він вигадав цікавий рецепт десерту, створив особливий аромат морозива, а також запропонував ідею із залізною стружкою. Він переконаний, що унікальність цього десерту зможе стати чудовою причиною візиту до Цубаме та Сандзьо для багатьох гурманів та ласунів.

Дехто вже спробував це незвичне морозиво, і більшість відгуків були схвальними. Дегустатори розповідали, що десерт був "набагато смачнішим, ніж ми очікували" та "дуже солодким".

Це – неочікуване поєднання, яке вражає,

– поділилися сміливець, який скуштував морозиво із залізною стружкою.

"Залізне" морозиво вже є у вільному продажу в Gelataria Coco. Ціна за одну порцію – 3,7 долара (102 гривні).