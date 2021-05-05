С ноября 2020 в деревне Лунд, недалеко от Копенгагена, ученики Скандинавской школы виолончели под руководством Джейкоба Шоу еженедельно играют музыкальные концерты для коров. Они проходят на ферме Могенс и Луизы Хогар, где живут 60 коров. Кроме того, владельцы фермы установили там бумбокс и периодически включают животным классические композиции в те дни, когда концертов нету.

Это интересно Десерты металлургов: в Японии продают мороженое с железной стружкой



Основатель школы виолончели Джейкоб Шоу вместе с фермерами Могенсом и Луизой Хогар / Фото The New York Times

Фермеры рассказали, что их коровы полюбили эти концерты, и бегут к сараю, как только услышат музыку или увидят музыкантов.

Мы считаем, что это означает, что им действительно нравится музыка. Но мы не можем знать наверняка, ведь они не могут этого сказать,

– рассказала Луиза Хогар.



Коровам нравятся концерты на ферме / Фото The New York Times

Джейкоб Шоу рассказал фермерам, что в Японии коровам тоже включают классическую музыку, чтобы сделать их мясо более нежным. Как влияют концерты на мясо датских коров – неизвестно, но хозяева убеждены, что прослушивание классики помогает животным избавиться от стресса, точно так же, как людям.



Музыканты играют концерты для коров каждую неделю / Фото The New York Times

Кроме коров на концертах присутствуют и люди, однако из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось ограничить их количество до 35 человек. На мероприятиях их угощают пивом и гамбургерами собственного приготовления. Один из последних концертов посетила министр культуры Дании Джой Могенсен, и это был первый живой концерт, на котором она была за последние 6 месяцев.



Министр культуры Дании тоже посетила концерт на ферме / Фото The New York Times