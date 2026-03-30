25-річна Чжан Цзінь вже три роки живе в будинку для літніх людей, пише South China Morning Post. Виявляється, дівчина стала учасницею експериментальної програми: вона платить за проживання всього 200 юанів (це близько 30 доларів – 24 Канал) на місяць, що вдесятеро менше за ринкову ціну оренди житла. Натомість Чжан просто дарує свій час і спілкування мешканцям закладу.

З чого все почалося?

Чжан щойно закінчила університет і знайшла роботу в іншому місті. Вона була зовсім одна, нікого не знала і відчувала величезний тиск через доросле життя. Побачивши оголошення про набір волонтерів у будинок для літніх людей, вона вирішила ризикнути. Умови були прості: бути молодшою за 35 років, не мати власного житла у місті та працювати на повній ставці. Від молоді вимагали мінімум – хоча б 45 годин волонтерства на квартал. Чжан жартує, що так вона "почала своє пенсійне життя у 22 роки".

Як проводить молода дівчина свої дні у будинку для літніх?

Будні дівчини мають цілком звичайний вигляд: вдень вона працює в офісі, а от вечори та вихідні проводить зі своїми старшими сусідами. Чжан допомагає проводити танцювальні класи, бере участь у розвагах або просто годинами розмовляє з постояльцями. У неї навіть з’явився свій "підопічний" – 89-річний дідусь, з яким вони стали справжньою родиною. Якщо Чжан затримується на роботі, вона обов’язково попереджає його, щоб той не хвилювався.

Ця дружба виявилася взаємною. Коли Чжан почувалася зле, її 89-річний друг прокинувся о п'ятій ранку, щоб приготувати гарячий суп. Дівчина зізнається, що це місце стало для неї справжнім домом, де вона більше не почувається самотньою.

Я нікого не знала в цьому місті, а тепер у мене є люди, які мене люблять і піклуються про мене,

– каже дівчина.

Зараз Чжан залишилася єдиною волонтеркою в закладі, оскільки четверо її колег уже одружилися і виїхали. Проте адміністрація закладу, де понад 1500 ліжок, планує розширювати програму. Це виявилося ідеальним форматом: молодь отримує дах над головою за копійки, а літні люди – щире спілкування, якого їм так не вистачає.



Студент з Нідерландів живе у будинку для літніх

24-річний голландський студент Теун Тоубес також спочатку шукав дешеве житло, але в результаті знайшов справжню родину в будинку для літніх людей нідерландського міста Амстелвен, пише Positive News. Вже кілька років він живе пліч-о-пліч із людьми, які мають деменцію, і називає їх своїми найкращими друзями. Теун переконаний: попри хворобу, ці люди не перестають бути особистостями.

Свій 24-й день народження він святкував не в нічному клубі, а з сусідами, зокрема, з 78-річним колишнім електриком Адом, з яким вони стали нерозлучними. Хлопець часто влаштовує для своїх 130 сусідів вечірки з шампанським, походи на природу та вечори з коктейлями, щоб повернути їм відчуття свободи та радості.

