Чоловіку з Дніпра пощастило зірвати куш у лотерею: сума виграшу

Чоловік, на ім'я Артем з Дніпра вирішив спробувати свою вдачу у лотереї. Він зіграв у гру "Багатство фараонів", яку купив на касі АЗК.

Про це мовиться на сторінці сайту оператора державних лотерей.

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За лотерейний білет він заплатив 100 гривень. Чоловіку усміхнулася удача і він виграв 1 000 000 гривень. Щасливий власник виграшу вже контактував з представниками оператора державних лотерей та розпочав процедуру оформлення виграшу.

Наразі у лотереї "Багатство фараонів"розігрується одразу 2 призи по 1 000 000 гривень. Лотерейний білет, в якому приховано другий мільйон гривень він, може опинитися у будь-якому куточку України.

Раніше ми писали, що жінка виграла у лотерею завдяки передбаченню карт таро. Вона припустила, що виграла 10 доларів, але насправді їй пощастило значно більше.

А ще одна жінка, яка зірвала куш у лотерею, вирішила витратити виграш на купівлю ще кількох лотерейних білетів у надії, що їй знову пощастить.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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