Мрія багатьох: чоловіка зніс з ніг потужний струмінь пива – курйозне відео

В одній з пивоварень американського штату Міннесота стався курйозний інцидент. Через несправність резервуара працівника знесло з ніг струменем пива.

Сталося це у пивоварні компанії Back Channel Brewing Co. у Спрінг-Парку.

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Представники компанії опублікували курйозне відео, на якому бровар, на ім'я Брендан перевіряє системи на великому резервуарі з нержавіючої сталі.

В якийсь момент щось сталося з клапаном і з резервуара вирвався сильний струмінь пива. Він вдарив Брендану в груди, відкинувши його через усю кімнату.

Струмінь пива збив з ніг чоловіка: дивіться відео

На оприлюднених кадрах видно, що чоловік швидко встав і почав намагатися закрити дірку, тоді як інші співробітники поспішили йому на допомогу.

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