Произошло это в пивоварне компании Back Channel Brewing Co. в Спринг-Парке.

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Представители компании опубликовали курьезное видео, на котором пивовар, по имени Брендан проверяет системы на большом резервуаре из нержавеющей стали.

В какой-то момент что-то случилось с клапаном и из резервуара вырвалась сильная струя пива. Она ударила Брендану в грудь, отбросив его через всю комнату.

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На обнародованных кадрах видно, что мужчина быстро встал и начал пытаться закрыть дыру, тогда как другие сотрудники поспешили ему на помощь.

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