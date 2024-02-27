Дівчина працювала над цією роботою цілих 7 місяців.

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Готовий результат виявився вищий за неї саму.

Що надихнуло жінку

Йоганна Брігф'єльд зазначила, що має колегу з України. І саме тому для неї було важливо нагадати, що війна не закінчилася. Що вже понад 2 роки Україна та Європа існує завдяки надзвичайній силі та сміливості українських воїнів.

У мене дислексія, тому малювання стало моїм способом самовираження. Я сказала, що хочу намалювати портрет пенісів, але хто б цього заслужив?

– сказала дівчина.

Вона разом з братом вирішили, що ідеально для цього підійде російський диктатор. Спершу дівчина думала, що на цю ілюстрацію підуть одні вихідні. Але процес значно затягнувся.



Портрет Путіна / Фото nrk.no

Як цей витвір мистецтва сприйняли люди

Люди у соцмережах сприйняли роботу позитивно. У коментарях в Instagram і Facebook люди залишали схвальні коментарі. Це і не дивно.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону, який називає себе американським журналістом. Він почав свій монолог з лекції про "історію". Очевидно, нічого спільного з реальністю це не мало.