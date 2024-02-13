Спершу рекорд француза не зарахували, адже він нібито зробив 7,19-метрова модель знакової пам'ятки Парижа "не з тих видів сірників".

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Відомо, що Плауд обрав нетрадиційний підхід, уникаючи індивідуального видалення сіркових голівок з кожного сірника. Він вирішив звернутися напряму до виробника сірників, домовившись про постачання тисяч сірників без сіркових голівок для свого проекту в Парижі. Однак, судді повідомили йому, що допустимі лише сірники, які можна комерційно придбати.

Розчарований скульптор-самоучка висловив своє невдоволення в соціальних мережах. Він критикував Книгу рекордів Гіннеса за їхнє рішення, яке було ухвалено без безпосереднього огляду моделі Ейфелевої вежі, називаючи це "досить дивним і не зовсім справедливим".

Найбільше ранить те, що вони не визнають роботу, яку я вклав, час, який витратив, розумову енергію – я можу вам сказати, що це було нелегко. Велике розчарування і нерозуміння. Скажіть мені, як 706 900 стрижнів, встромлених один за одним, не є сірниками?! І вони надто обрізані до невпізнання?!,

– обурився чоловік.

У відповідь представники Книги рекордів Гіннеса визнали, що, можливо, були "трохи жорсткі" у своїх рішеннях, і пообіцяли зв'язатися з працівником ради, щоб розв'язати проблему. Директор централізованої служби документації Марк МакКінлі згодом повідомив, що Плауд тепер визнаний світовим рекордсменом та перепросив за плутанину.



Чоловік побудував величезну Ейфелеву вежу із сірників / Фото Richard Plaud

"Ми дуже пишаємося тим, що максимально ретельно перевіряємо докази, тому що наші правила та вимоги до доказів зрівнюють правила гри для всіх та скрізь, хто хоче спробувати встановити рекорд. Однак, дізнавшись більше про методи, які використовуються спільнотою виробників сірникових моделей, і після другого аналізу цього досягнення порівняно з аналогічними рекордами, які ми присудили, здається, що ми діяли жорстко у застосуванні наших правил", – додав він.

Рішар також поділився новиною на сторінці в інстаграмі та подякував усім за підтримку. Зауважимо, що для встановлення рекорду Рішар Плауд використав понад 700 000 сірників. Він присвятив цьому майже 10 років свого життя.