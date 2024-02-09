Однак чоловік був у розпачі, коли Книга рекордів Гіннеса відхилила його рекорд.

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Сам 47-річний чоловік був обурений таким рішенням.

Судді Книги рекордів Гіннеса винесли свій вердикт, не побачивши мою вежу в реальному житті. Це досить дивно і насправді досить дратує. Не зовсім чесна гра,

– наголосив чоловік.

Чому роботу Плауда не зарахували

Виявилося, що єдина крихітна деталь призвела до того, що роки роботи Плауда залишилися непоміченими.

"Як зазначено в рекомендаціях: сірники, що використовуються, повинні бути комерційно доступними. Доказ цього має бути надано. Оскільки сірники не були комерційно доступними і не були визнані сірниками, спроба була дискваліфікована", – зазначив він.



Чоловік 8 років будував Ейфелеву вежу із сірників / Фото ladbible.com

Втім, представники Книги рекордів Гіннеса сказали, що, можливо, переглянуть свої правила.

"Робота нашої команди з управління записами – ретельно та скрупульозно перевіряти докази, щоб гарантувати рівні умови для всіх, хто намагається здобути титул Книги рекордів Гіннеса. Схоже, ми трохи перебрали з цим додатком", – зазначив директор Центральної служби документації Марк МакКінлі.

Раніше ми писали про Стіва Куені зі США, який може похвалитися незвичним рекордом. Він виростив величезний гарбуз і сплавлявся річкою, перетворивши його на човен.