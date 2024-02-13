Сначала рекорд француза не засчитали, ведь он якобы сделал 7,19-метровая модель знаковой достопримечательности Парижа "не из тех видов спичек".

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Известно, что Плауд выбрал нетрадиционный подход, избегая индивидуального удаления спичечных головок с каждой спички. Он решил обратиться напрямую к производителю спичек, договорившись о поставке тысяч спичек без серных головок для своего проекта в Париже. Однако, судьи сообщили ему, что допустимы только спички, которые можно коммерчески приобрести.

Разочарованный скульптор-самоучка выразил свое недовольство в социальных сетях. Он критиковал Книгу рекордов Гиннеса за их решение, которое было принято без непосредственного осмотра модели Эйфелевой башни, называя это "довольно странным и не совсем справедливым".

Больше всего ранит то, что они не признают работу, которую я вложил, время, которое потратил, умственную энергию – я могу вам сказать, что это было нелегко. Большое разочарование и непонимание. Скажите мне, как 706 900 стержней, воткнутых друг за другом, не являются спичками?! И они слишком обрезаны до неузнаваемости?!,

– возмутился мужчина.

В ответ представители Книги рекордов Гиннеса признали, что, возможно, были "немного жесткие" в своих решениях, и пообещали связаться с работником совета, чтобы решить проблему. Директор централизованной службы документации Марк МакКинли впоследствии сообщил, что Плауд теперь признан мировым рекордсменом и извинился за путаницу.



Мужчина построил огромную Эйфелеву башню из спичек / Фото Richard Plaud

"Мы очень гордимся тем, что максимально тщательно проверяем доказательства, потому что наши правила и требования к доказательствам уравнивают правила игры для всех и везде, кто хочет попробовать установить рекорд. Однако, узнав больше о методах, которые используются сообществом производителей спичечных моделей, и после второго анализа этого достижения по сравнению с аналогичными рекордами, которые мы присудили, кажется, что мы действовали жестко в применении наших правил", – добавил он.

Ришар также поделился новостью на странице в инстаграме и поблагодарил всех за поддержку. Заметим, что для установления рекорда Ришар Плауд использовал более 700 000 спичек. Он посвятил этому почти 10 лет своей жизни.