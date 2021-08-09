Револьвер і портрети Гітлера: чоловік знайшов у своєму будинку таємний нацистський сховок

Учитель історії Себастьян Юртсевен з німецького міста Хаген прибирав та ремонтував будинок, що постраждав унаслідок жахливої негоди в Німеччині. У стіні, за шматком гіпсокартону, він знайшов цегляну шахту з таємним сховком, вміст якого вразить будь-кого.

У будинку знайшли нацистський сховок

Там було 12 коробок різноманітних речей, серед яких – старі листи, документи, револьвери, кастети, протигази, портрети Гітлера та багато іншого. Наразі знахідку вивчають працівники міського архіву Хагена та археологи з Вестфальської регіональної асоціації Ліппе.

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У шахті було 12 коробок з різноманітними речами / Фото DPA

Як з'ясувалося, усе це належало місцевому відділу організації "Націонал-соціалістична народна благочинність" (NSV). У часи Третього рейху вона займалася питаннями благодійності, охорони здоров'я та роботою з матерями і дітьми.

Експерти вважають, що члени NSV кинули документи у шахту, коли у квітні 1945 року у Хаген ввійшли американські війська. "Ймовірно, це було дуже неспокійно. Про такі поспішні операції з утилізації відомо з численних щоденників. Це дуже захопливо", – поділився працівник архіву Ральф Бланк.



У шахті були протигази, листи, документи, збоя та інше / Фото Stadtarchiv Hagen

Дослідники вважають цю знахідку цікавою з точки зору місцевої історії. До того ж ці речі зможуть допомогти історикам дізнатися більше про роботу та залучення NSV.

Так, історії відомо, що гроші та майно, які нацисти відбирали у євреїв, частково йшли на фінансування NSV. Дослідники хочуть знайти у виявлених документах більше інформації про це. "Наприклад, ми сподіваємося знайти свідчення про роздачу меблів, що належали євреям", – додав Ральф Бланк.



Чоловік знайшов вдома сховок нацистів / Фото Stern

Себастьян Юртсевен, який виявив цю знахідку, розповів, що його сім'я купила цей будинок у 1960-х роках. Йому невідомо нічого про те, що було тут раніше.

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Руйнівні повені у Німеччині

У липні Німеччину, як і інші європейські країни, накрили сильні зливи та масштабні повені, які понесли за собою чимало людських жертв та матеріальних збитків.

У Німеччині негода забрала життя понад сотні людей.

Стихія руйнувала будинки та залишала людей без електрики, води та газу.

Лише збитки, завдані траспортній інфраструктурі країни, оцінили у 2 мільярди євро.

Масштабні повені у Німеччині: дивіться відео