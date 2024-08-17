Справжній скарб: рибалка виловив рідкісну акулу із загубленого набору Lego

Англійський рибалка Річард Вест упіймав у морі іграшкову акулу Lego, яка була втрачена 27 років тому. Сталося це під час транспортування на вантажному судні.

Відомо, що рідкісний скарб він знайшов за 30 кілометрів від портового міста Пензанс, у протоці Ла-Манш.

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Іграшка потрапила до його рибальських сіток. Річард змалку захоплювався наборами Lego про піратів і відразу зрозумів, що це досить рідкісний екземпляр. Він зв'язався з Трейсі Вільямс, засновницею проекту Lego Lost at Sea ("Лего, втрачені в морі"). Вона підтвердила, що це перша з 51,8 тисячі втрачених акул, яку було знайдено.

Я був такий схвильований. Так, як я радів цій акулі, я не радів нічому, що впіймав цього тижня. Ця іграшка безцінна, справжній скарб,

– поділився Річард.

За словами Вільямс, тепер у неї та Річарда "спільна опіка" над знайденою іграшкою.



Рибалка виловив рідкісну акулу із загубленого набору Lego / Фото Lego Lost At Sea

Куди поділися інші акули

Усього 13 лютого 1997 року через сильний шторм у морі зникли 62 контейнери. Їх перевозив корабель Tokio Express. В одному з них, крім акул, було ще майже 5 мільйонів інших деталей Lego.



Загублена акула / Lego Lost At Sea