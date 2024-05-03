Чоловік знайшов у стіні послання 1975 року та відшукав її власницю

Американець, на ім'я Дакота Мон під час ремонту будинку натрапив на записку, яка була датована 1975 роком. Сталося це неподалік Пеорії, штат Іллінойс.

Чоловік знайшов давнє послання, знісши стіну вітальні.

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Саме тоді він помітив слова "Записка від 29 вересня 1975 року", подряпані на каркасі червоним кольором, зі стрілкою, що вказує на виїмку в дереві. За нею лежала маленька пляшечка та двосторінкова записка, залишена всередині неї чотирнадцятирічною Стефані Шеррон.

Що було у посланні

У записці дівчинка розповідала про своє життя. У ній мовилося: "Тому, хто це знайде: сьогодні 29 вересня 1975 року. Мене звуть Стефані Геррон. Я живу тут зі своєю матір'ю, батьком (Ернестом), Беккі та Валері. Джеральд Форд – президент. Місіс Лей – наша сусідка. Мама вагітна, і дитина має народитися з дня на день. Наскільки нам відомо, цей будинок був збудований 1872 року. Ми реконструюємо будинок. Центральна залізниця Іллінойсу на заході від нашого будинку. Ми живемо тут уже вісім років".

Мій батько працює на Північно-Західній залізниці Чикаго. У Зеленій долині мешкає близько 650 осіб. Мені 14, Велу 16, а Беккі 12. Сподіваюся, вам буде добре в цьому домі,

– писала дівчинка.



Записка 1975 року / Фото Dakota Mohn

Це просто фантастика, але чоловік розшукав дівчинку. Зараз їй близько 60 років, і після заміжжя вона змінила прізвище на Пойт. Вона мешкає в Брукліні, Нью-Йорк, і має п'ятеро дітей. Жінка розповіла виданню, що вона була "абсолютно шокована" знахідкою чоловіка і вже забула про послання, яке вона написала багато років тому.

Чесно кажучи, я взагалі про це забула. Життя продовжується, роки минають. Я не можу повірити, наскільки це приголомшило людей. Я отримую нотатки від людей, які пам'ятають мене, коли я росла у Зеленій долині. Багато хто з них вчителі, які натхненні тим, щоб їхні учні робили те саме зараз,

– додала вона.

Крім того, що Стефані знайшла декілька монет, які вона сховала в іншій частині будинку, Дакота розповів, що нинішній власник будинку планує вбудувати у стіну тіньову скриньку, щоби повідомлення можна було відобразити на дереві.

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