Справжній рекордсмен: чоловік спіймав величезну рибину на рожеву вудку доньки
Джерело:New York Post
Чоловік із США, на ім'я Джон Тайлер Рутерфорд спіймав величезну рибину. Зробив він це за допомогою рожевої вудки дочки.
Такий улов Джону вдалося упіймати у ставку на фермі свого батька.
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Вага риби вражає
Чоловікові вдалося виловити справжнього гіганта завдовжки 110 сантиметрів і вагою 21 кілограми.Довідка. Розмір середньостатистичного сома становить 55,8 сантиметра, а максимальна зареєстрована довжина – 132 сантиметри.
Я купив своїй доньці маленьку рожеву вудку за 9,99 долара... Їй 3 роки, і вона може закидати вудку, але не може закинути її. Тому я закинув її, тримаючи вудку в руках, а вона сиділа в мене на колінах,
– розповів чоловік.
Чоловік спіймав величезну рибину на рожеву вудку доньки / Фото WVDNR
Цим випадком зацікавився навіть губернатор штату. Джим Джастіс зазначив, що неймовірні можливості Західної Вірджинії для риболовлі продовжують дивувати й приваблювати рибалок з ближніх і дальніх куточків.Цікаво! Останній рекорд штату за довжиною канального сома було встановлено 2022 року, а за вагою — 2023 року. Улов Рутерфорда перевершив їх обох.