От тільки Ніл у цьому маєтку – господар, а не садівник.

Дивіться також Чоловік облаштував фантастичне житло у закинутому ядерному бункері: вражаючі фото зсередини

Британець розповів, що найбільше у житті хотів купити величезний маєток, аби перетворити його на заповідник дикої природи. Але насамперед колишній автомеханік вирішив купити собі пару нових красивих автомобілів. Оскільки Ніл не одягається як мультимільйонер, люди й сьогодні сприймають його за звичайну людину.

Люди думають, що я садівник, тому що я завжди ходжу в брудних речах. У мене був хороший бізнес. У мене було багато друзів, які були клієнтами – я фарбував машини тисячам людей. Я просто зав'язав із цією справою і поки не збираюся повертатися. Я сумую за фарбуванням машин, за спілкуванням, за клієнтами. Мені й зараз телефонують клієнти,

– розповідав він.



Чоловік, що виграв у лотерею, купив шикарний маєток / Фото My London

Зараз Ніл займається інвестиціями та спонсорує молодого гонщика.

Раніше ще один британець Саймон Вільямс виграв головний приз у лотереї Omaze Million Pound House Draw, що передбачав найкращий відремонтований котедж. Однак ледь не залишився ні з чим. Все через те, що Саймон проігнорував дзвінок з повідомленням про виграш. Чоловік вирішив, що це спам.

Хочеться додати в життя драйвових емоцій, проте буденні клопоти не залишають часу на якісний відпочинок? Ліцензоване онлайн-казино дозволяє відчути справжній кураж від улюблених ігор будь-де. До слова, у Vulkan Casino всі розваги мають демоверсію, щоб кожен мав змогу обрати те, що до душі.