Все через те, що Саймон проігнорував дзвінок з повідомленням про виграш. Чоловік вирішив, що це спам.

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Він розповів, що йому зателефонували тоді, коли він був на роботі.

Весь день мене діставали настирливими спам-дзвінками, намагаючись щось продати, і я був спантеличений, тому майже не відповідав, але зараз дуже радий, що вирішив узяти слухавку. Коли я дізнався, що справді виграв будинок, я був шокований,

– розповів британець.

Що відомо про переможця Саймон, який родом із Кента, але проживає в Сассексі. Він – батько двох дітей. За словами Саймона, він брав участь у кількох розіграшах Omaze, щоб підтримати співпрацю з благодійною організацією Macmillan, що займається лікуванням раку. Його батько помер від цієї хвороби, коли йому було 20 років.

Він зізнався, що обожнює Девон (саме там розташований шикарний маєток).

Мій покійний батько привозив мене сюди на сімейні канікули, коли я був дитиною. Це дуже красиве графство, і з ним у мене пов'язано так багато приємних спогадів. Сам будинок просто неймовірний, а в реальності він ще кращий. Я поки не знаю, що робитиму надалі, але я обов'язково привезу сюди сім'ю на канікули,

– додав він.



Маєток, який виграв Саймон / Фото Daily Star

У будинку, розташованому на околиці національного парку Дартмур, є:

п'ять спалень,

сучасна кухня та їдальня,

а також чудовий ландшафтний дизайн саду.

Якщо Саймон вирішить здавати його в оренду, то, згідно зі ствердженнями місцевих агентів з нерухомості, він може розраховувати на щомісячний дохід близько 3 тисяч фунтів стерлінгів.

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