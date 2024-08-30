"Полювання за скарбами": чоловік збирає цікаві речі після завершення фестивалів

Чоловік, на ім'я Ітан Овертон має незвичне хобі. Після проведення музичного фестивалю, який відбувся в англійському Редінгу, чоловік вирушив на пошуки скарбів.

Про свої знахідки він розповів в одному з відео у тіктоці.

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Чоловік зізнався, що навмисно вирушив на брудні поля після закінчення фестивалю у вихідні. Виявилося, що це чудове місце для збору безкоштовних речей. Водночас він попередив, що варто дотримуватися кількох правил.

Якщо ви знайшли телефон, дорогий електронний пристрій або гаманець – здайте його, не будьте хамом. Але якщо ви, як той хлопець позаду мене, знайшли кілька надувних матраців, пригощайтеся. Загалом, я скажу, що це дуже хороший вчинок,

– пояснив він.

Ітан заявив, що не знає, чому організатори не відкривають майданчик для публіки, щоб ті могли забрати все непотрібне. Він сказав, що такі речі, як спальні мішки й барбекю, можна було б віддати на благодійність, оскільки багато хто з них залишаються без власника і пропадають даремно.

Реакція соцмереж

Чимало людей у соцмережах не могли отямитися від того, що виявив чоловік. Вони були здивовані речам, які ігнорують відвідувачі фестивалю після його закінчення.