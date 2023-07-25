Мабуть, ніхто з них і не думав, що у той день зустріне свою долю за таких обставин. Та нещодавно пара відсвяткувала другу річницю стосунків.

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Грабіжник "пошкодував" про скоєне

Чоловік пограбував жінку прямо на вулиці, а потім вирішив переглянути телефон. Ну а далі, як він стверджує, побачив фото власниці й був "загіпнотизований її красою". Тож вирішив знайти цю жінку й використав збережені пристроєм дані.

Чоловіку таки вдалося зв'язатися зі своєю жертвою. Виявилося, що її звати Емануела, і вона, як би це дивно не звучало, також ним зацікавилася.

Очевидно, що шансів на такий розвиток подій було вкрай мало. Тож схоже, чоловіку просто неймовірно пощастило. Адже він не тільки зустрів своє кохання, але й уникнув покарання за крадіжку.

Коли я побачив її фото у телефоні, сказав собі: "Яка красива, таку не щодня побачиш". І пошкодував, що обікрав її,

– намагався виправдатися він.

І переконував, що наважився на це пограбування лише тому, що нібито зіштовхнувся зі складною ситуацією у житті. А все тому, що "просто не мав жінки".

Цікаво! Дівчина дізналася про зраду нареченого за ніч до весілля. Після цього вона вирішила підготувати серйозний план помсти.