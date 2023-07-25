Відповідний допис вона опублікувала у соцмережі 21 липня. Втім, реакція підписників була, мабуть, не зовсім такою, як очікувала дівчина.

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Есен хотіла, аби хлопець був поруч

На оприлюдненому відео видно коханого Есен, який стоїть у в окремій черзі на посадку. Видно, що хлопець на протилежному боці заходить у літак, поки вона його знімає.. "Усі пари сидять разом, але твій чоловік не вважає, що варто заплатити ще 10 євро, аби вибрати місце поруч з тобою", – засмутилася блогерка.

Дівчина поскаржилася на хлопця у соцмережі через місце у літаку: дивіться відео

Тисячі людей стали на бік її коханого

Лише за 4 днів допис Есен зібрав понад 5 мільйонів переглядів у соцмережі, близько 350 тисяч вподобань і майже 5 тисяч коментарів. При цьому, абсолютна більшість підтримує у цій ситуації не блогерку, а її коханого. Люди скаржаться на авіакомпанії, які вимагають додаткову плату за те, аби просто мати можливість летіти поруч із близькими.