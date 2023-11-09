Відомо, що Дейв Ротштейн замість лодки використав 464 кілограмовий гарбуз.

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Він зробив у ньому отвір, щоб зручно розміститися там. На ньому чоловік проплив відстань у 40 миль від Дірфілда до Холіока.

Чи побив він світовий рекорд

Наразі новий рекорд ще не зафіксували. Станом на зараз рекорд належить жителю штату Небраска Дуейну Хансену, який у 2022 році проплив 37,5 миль на своєму човні-гарбузі.

Цікаво! Не можна не згадати Стіва Куені з Лівану, який здійснив 38,4-мильну мандрівку на власному гарбузовому човні минулого місяця. Однак його спроба ще не була сертифікована Книгою рекордів Гіннеса.

Сам Ротштейн наголосив, що захотів побити рекорд, щоб привернути увагу людей до річки Коннектикут

Багато з нас живе поблизу річки, і це неймовірний ресурс, який потрібно захистити,

– наголосив рекордсмен.

Чоловік побив світовий рекорд, плаваючи на човні: дивіться відео

Раніше ми писали про фермера, який виростив гарбуз вагою понад 1000 кілограмів. Він побив світовий рекорд. Фермер сказав, що дуже прив'язався до гарбуза і навіть дав йому ім'я – Майкл Джордан.

Додамо, що виростити великий овоч – не так просто. Для цього потрібен певний сорт насіння і ретельний догляд. Якщо ви захочете побити рекорд американського фермера, то у мережі радять брати насіння сорту Atlantic Giant.

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