Відомо, що Дейв Ротштейн замість лодки використав 464 кілограмовий гарбуз.
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Він зробив у ньому отвір, щоб зручно розміститися там. На ньому чоловік проплив відстань у 40 миль від Дірфілда до Холіока.
Чи побив він світовий рекорд
Наразі новий рекорд ще не зафіксували. Станом на зараз рекорд належить жителю штату Небраска Дуейну Хансену, який у 2022 році проплив 37,5 миль на своєму човні-гарбузі.
Сам Ротштейн наголосив, що захотів побити рекорд, щоб привернути увагу людей до річки Коннектикут
Багато з нас живе поблизу річки, і це неймовірний ресурс, який потрібно захистити,
– наголосив рекордсмен.
Чоловік побив світовий рекорд, плаваючи на човні: дивіться відео
Раніше ми писали про фермера, який виростив гарбуз вагою понад 1000 кілограмів. Він побив світовий рекорд. Фермер сказав, що дуже прив'язався до гарбуза і навіть дав йому ім'я – Майкл Джордан.
Додамо, що виростити великий овоч – не так просто. Для цього потрібен певний сорт насіння і ретельний догляд. Якщо ви захочете побити рекорд американського фермера, то у мережі радять брати насіння сорту Atlantic Giant.