Менше ніж за пів хвилини: чоловік випив 2 літри газованої води за шокуючий час – відео

Популярний в США ютуб-блогер Ерік Букер з Нью-Йорка встановив рекорд Гіннеса зі швидкісного пиття газованої води. Чоловікові вдалося випити 2 літри напою менше ніж за пів хвилини – він зробив це найшвидше у світі.

Ерік Букер – автор ютуб-каналу BadlandsChugs, за яким стежать 3 мільйони підписників. У своїх роликах він куштує, готує та розповідає про різноманітні напої.

Це цікаво Немає часу пояснювати: азартні ігри з простими правилами

Схоже, що такі відео користуються великою популярністю, адже кожний ролик Еріка збирає сотні тисяч переглядів, а деякі з них – навіть мільйони. Саме це і надихнуло чоловіка на те, щоб спробувати встановити світовий рекорд.

Він зняв відео, в якому засік час, за який йому вдасться випити 2 літри газованого напою. Для зручності і точності блогер перелив воду до мірної чаші. Результат шокує – на це Ерікові Букеру знадобилося всього 18,45 секунди.

Ерік Букер випив 2 літри газованої води за 18,45 секунди: дивіться відео



Досі такого результату не показував ще ніхто, тож ім'я ютубера вписали до Книги рекордів Гіннеса. Тепер він думає над тим, щоб встановити ще якийсь рекорд, пов'язаний із їжею.

До теми Король бігмаків: американець з'їв 32 340 бургерів за все життя