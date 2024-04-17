Чоловік зірвав куш у лотерею, але ледь не втратив все
Джерело:The Sun
Британцю пощастило зірвати куш у лотерею. Він виграв приз у розмірі 400 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через свою заклопотаність він ледь не втратив приз.
Відомо, що щасливчик працює сантехніком. І коли йому подзвонили сповістити про виграш, він якраз був на роботі, тож сказав, що зайнятий.
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Сантехнік попросив, аби йому передзвонили.
Я був на горищі коли мені подзвонили. Я був трохи зайнятий і сказав їм, що не маю часу відповісти на дзвінок, і попросив їх передзвонити,
– сказав чоловік.
Згодом до нього зателефонував друг та запитав, чи знає він, що знімальна група Postcode Lottery була на його вулиці. Чоловік одразу ж зателефонував дружині, а та сказала, щоб він негайно повернувся додому.
Як зміниться життя чоловіка
Після виграшу чоловік думає про те, щоб відмовитися від сантехніки.
Я працюю сантехніком 18 років і давно казав, що можу кинути це завтра,
– зазначив чоловік.
За його словами – це змінить життя не тільки його родини. Він також планує відкрити свою ферму для дітей і дорослих, які мають проблеми з психічним здоров'ям, або людей з проблемами пересування.
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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)