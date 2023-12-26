Як зізнався переможець, саме батько знав номери його щасливого білета на пам'ять і першим подзвонив синові, аби повідомити йому про перемогу.

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Того дня батько подзвонив йому і запитав, чи грав чоловік у лотерею.

На той момент я ще не перевіряв свої номери, і мій тато сказав, що ти можеш просто зайти в інтернет і перевірити. Я не міг у це повірити, коли ми це зробили. У мене просто відвисла щелепа, і я закричав: "Боже, ми мільйонери",

– пригадав чоловік.

Він додав, що вважає, що саме батько допоміг йому виграти у лотерею.

Куди чоловік витратить гроші

Щасливчик зізнався, що хоче витратити гроші на свою родину та подбати про них. Він зауважив, що планує придбати будинок для себе та своєї дівчини, адже вони досі живуть з батьками.

Ми просто не поспішаємо й даємо собі час, щоб усвідомити все це. Наш дім мрії безперечно займає перше місце в списку того, на що ми витратимо приз. Також у списку є нова машина для мого тата,

– сказав чоловік.



Чоловік виграв у лотерею / Фото SWNS

Раніше ми писали про 65-річного пенсіонера з Чернівців, якому наснився сон про виграш шаленого призу у лотерею. Зрештою, сон виявився віщим.

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