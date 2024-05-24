Все завдяки печиву: чоловік виграв джекпот, після вечері у китайському ресторані

Американець із Нью-Джерсі виграв приз у лотерею. Сталося це після того, як печиво з передбаченням сказало йому "вірити в чудеса".

Зрештою, чоловіку таки пощастило.

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Він вирішив придбати лотерейний білет. Чоловік купив білет Cash4Life у додатку Jackpocket і виявив, що його печиво з передбаченнями було вірним оскільки він зіставив усі п’ять білих куль у розіграші.

Таким чином він буде отримувати джекпот у розмірі 1000 доларів на рік протягом життя.

Як чоловік планує витратити виграш

Переможець сказав, що планує використати свій виграш, щоб збалансувати свої фінанси та відкласти на пенсію.

Раніше ми писали про хлопця, який вперше у житті придбав лотерейний білет і зміг виграти майже 2 мільйони доларів. Він обрав одноразову суму в 1,2 мільйона доларів. Хлопець поки не вирішив, на що витратить гроші, але планує розумно розпоряджатися виграшем відповідально.

А от американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball, довірившись пораді хлопця. Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів. Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжує купувати лотерейні білети при нагоді.