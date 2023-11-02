Саме за це генерального директора Citadel LLC Кена Гріффіна і називають найкращим босом у світі.

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Скільки грошей витратив чоловік

55-річний чоловік вирішив здивувати своїх 1200 співробітників та їхні родини, оплативши повністю трьохденну подорож до Walt Disney World Tokyo.

Враховуючи вартість одноденних квитків, яка становить від 7900 єн (приблизно 52 долари США) до 10 900 єн (приблизно 72 долари США), обчислюється, що подарунок голови фірми коштував більше ніж 87 000 доларів.

Цікаво! Citadel LLC – є однієї з провідних світових альтернативних інвестиційних компаній.

Зауважимо, що це не перший прояв щедрості з боку компанії. Минулого року великий бос профінансував аналогічне свято для своїх американських та європейських співробітників, яких він відправив до Діснейленду в Орландо.

До слова, раніше депутати Європарламенту також завітали до Діснейленду. Щоправда, сталося це абсолютно випадково, коли потяг, що віз їх до резиденції у Страсбурзі, повернув "не туди". Як наслідок – політики опинилися у Діснейленді.