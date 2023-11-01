Цікавим лайфхаком поділилася жінка з ніком Tallulah Hoolihan.

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Як зберегти тепло вдома

Комунальники розповіли, що третина втрат тепла у помешканнях відбувається саме через стіни. Водночас батарея, від якої і йде тепло, розташована за довгими шторами. Таким чином у помешканні стає ще холодніше.

Для того, щоб ефективніше використовувати тепло з батарей, користувачок соцмереж вгадала цікавий лайфхак. Вона скріпила між собою 2 бамбукові палиці та закріпила на них 2 краватки. У проміжок між ними опускається довга штора. Після цього штору починають накручувати на палиці, поступово відкриваючи батарею.

Таким чином батарея віддає максимум тепла, а щільні штори закривають шибки, через які також втрачається тепло.

Як без додаткових витрат обігріти квартиру: дивіться відео

Як ще можна зменшити витрати тепла у квартирі

Щоб зекономити на оплаті за тепло, можна:

встановити сучасні рами на вікнах в місцях загального користування (у зовнішніх коридорах) та у квартирах;

промити систему опалення;

утеплити труби на загальних стояках;

встановити спеціальні пристосування на систему опалення, наприклад, балансуючі клапани на стояках;

встановити спеціальні котли з можливістю погодного регулювання.

Чи будуть відключення газу в Україні

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів, що через обстріли Росією під час опалювального сезону, дійсно можуть початися відключення газу в містах та регіонах. Попри ризики, Нафтогаз заявив про готовність до наступної зими та кризових ситуацій.