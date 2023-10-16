Як зазначили західні журналісти, політики регулярно переміщуються потягом між резиденціями в Брюсселі та Страсбурзі.

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Однак цього разу щось пішло не так. Поїзд з європейськими чиновниками попрямував до станції Марн-ла-Валле-Шессі, де розташований Діснейленд, і затримався там на 45 хвилин. Один із посадовців заявив, що під час зупинки бачив частину американських гірок Space Mountain.

На жаль, ми не могли вийти,

– сказав він.

Ця ситуація неабияк розсмішила політиків. Водночас вони "поскаржилися", що у поїзді не було "жодних безкоштовних атракціонів".

Додамо, що в Україні є власний "Діснейленд"! Неподалік столиці є кіностудія Victoria Film Studios. Вхід до неї оформлений у вигляді казкового замку, який анітрохи не поступається своїм мультиплікаційним товаришам. А за парканом відбувається магія кіно. Площа павільйонів сягає 36 гектарів.

Про те, як доїхати до українського Діснейленду – читайте у нашому матеріалі!