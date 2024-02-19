Рибалка спіймав рекордно великого окуня, вагою як 5-річна дитина

Чоловік з Британії впіймав у штучному озері Чу-Веллі, що поблизу Бристоля, рекордно велику рибу. Її вага склала майже 22 кілограми.

Якщо цей факт підтвердить Британський комітет із реєстрації рекордів, то улов Вотсона поб'є попередній рекорд.

Дивіться також Жінка зірвала шалений джекпот у лотерею, але приз їй ніхто не віддав

Сам Ллойд, який ловить щук вже понад 30 років, зізнався, що був шокований, коли побачив розмір своєї здобичі.

Я досі не можу оговтатися від того, що насправді сталося. Мені пишуть люди з усього світу, просять дати інтерв'ю. Не можу повірити, що може бути правдою,

– сказав він.

Після зважування та фотографування здобич обережно повернули назад у воду.

"Спочатку мені здалося, що це була маленька щука, яка застрягла в траві. Але коли вона наблизилася, раптово ожила та кинулася на волосінь, я подумав: "Почекай-но!". Ми з напарником подивилися один на одного та не могли повірити своїм очам. Це найкращий день у моєму житті!", – додав рибалка.



Ллойд Вотсон із Великої Британії впіймав величезну щуку / Фото Lloyd Watson

За останні місяці в озері Чу-Веллі виловили кілька рибин вагою 13 – 18 кілограмів. Це водойма визнана об'єктом особливого наукового інтересу та вважається важливим місцем для збереження дикої природи.

Раніше британський рибалка, на ім'я Келвін Марстон спіймав найбільшого у світі коропа. Сталося це у Таїланді просто під час парубочого вечора. Вага спійманого коропа становила 114 кілограмів.