Японець спав по 30 хвилин щодня потягом 12 років: що з цього вийшло

Чоловік з Японії вирішив кинути собі виклик та спав лише по 30 хвилин щодня протягом 12 років. У такий спосіб він намагався "подвоїти" своє життя.

Японця звати Дайсуке Хорі і йому 40 років.

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40-річний чоловік почав скорочувати час сну 12 років тому, щоб мати більше активних годин щодня. Загалом він зміг скоротити час свого сну до 30 – 45 хвилин на добу.

Якщо ви займаєтеся спортом або п'єте каву за годину до їжі, ви можете запобігти сонливості,

– зазначив він.

Цікаво! Хорі заявив, що він навчив свій мозок і тіло нормально функціонувати за мінімального сну і ніколи не відчуває втоми.

Японець вчить цьому інших

2016 року Хорі заснував Японську асоціацію тренерів з короткого сну, де проводить заняття на тему сну та здоров'я.

Люди, які потребують постійної концентрації уваги у своїй роботі, отримують більше користі від якісного сну, ніж від тривалого. Наприклад, лікарі та пожежники мають коротші періоди відпочинку, але зберігають високу ефективність,

– додав він.

Цей феномен спричинив бурхливе обговорення в соціальних мережах:

один користувач написав: "Він справжній майстер тайм-менеджменту. Я теж хочу навчитися менше спати і працювати більш ефективно";

однак інша людина сказала: "Це заздалегідь розписувати своє життя! Навіть якщо мозок може не спати, серце не витримає".

Лікарі кажуть, що ультракороткий сон підходить не всім і має побічні ефекти.