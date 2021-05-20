Скарлетт Йоганссон облили зеленим слизом на церемонії MTV: це зробив її чоловік – відео

17 травня відбулася церемонія MTV Movie & TV Awards 2021. Скарлетт Йоганссон отримала нагороду "Визнання покоління", проте не змогла з'явитися на заході. Натомість вона подякувала своїм колегам та шанувальникам у дистанційному форматі по відеозв'язку. Акторка саме виголошувала промову, коли у кадрі з'явився її чоловік Колін Джост і облив дружину зеленим слизом.

У такий спосіб чоловік вирішив привітати Скарлетт Йоганссон з отриманням нагороди, проте, здається, дещо переплутав події. Зазвичай отримати порцію зеленого "слайму" на голову ризикують учасники іншої церемонії – Kids' Choice Awards від Nickelodeon, де подібні курйози вже стали доброю традицією.

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Зворушлива промова акторки ще тривала, але Коліну Джосту це не завадило – він підійшов до дружини з мискою та почав виливати "слайм" їй на голову. Приголомшена Скарлетт не витримала і вилаялася на чоловіка.

– Що це таке?

– MTV! Ти отримала слайм!

– Це Nickelodeon!

– Мені дуже шкода. Я візьму рушник.

Колін приніс рушник і намагався витерти обличчя дружини від слизу, але вона попросила його не торкатися до неї. Тоді він вийшов з кадру, додавши лише: "Кохаю тебе".

– Де ти це взяв?

– На Amazon.

Чоловік Скарлетт Йоганссон облив її слизом на церемонії MTV Movie & TV Awards 2021: відео

Стосунки Скарлетт Йоганссон та Коліна Джоста