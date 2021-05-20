У такий спосіб чоловік вирішив привітати Скарлетт Йоганссон з отриманням нагороди, проте, здається, дещо переплутав події. Зазвичай отримати порцію зеленого "слайму" на голову ризикують учасники іншої церемонії – Kids' Choice Awards від Nickelodeon, де подібні курйози вже стали доброю традицією. 

Хто ще отримав нагороди Фільм WandaVision отримав найбільше нагород на врученні MTV Movie & TV Awards 2021

Зворушлива промова акторки ще тривала, але Коліну Джосту це не завадило – він підійшов до дружини з мискою та почав виливати "слайм" їй на голову. Приголомшена Скарлетт не витримала і вилаялася на чоловіка.

 – Що це таке?
 – MTV! Ти отримала слайм!
 – Це Nickelodeon!
 – Мені дуже шкода. Я візьму рушник. 

Колін приніс рушник і намагався витерти обличчя дружини від слизу, але вона попросила його не торкатися до неї. Тоді він вийшов з кадру, додавши лише: "Кохаю тебе".

– Де ти це взяв?
– На Amazon.    

Чоловік Скарлетт Йоганссон облив її слизом на церемонії MTV Movie & TV Awards 2021: відео

Стосунки Скарлетт Йоганссон та Коліна Джоста

  • Колін Джост – сценарист популярної американської програми Saturday Night Live та співавтор Weekend Update.
  • Джост та Йоганссон познайомилися у 2016 році. Відтоді пара регулярно з'являлася разом на публіці.
  • У травні 2019 року закохані оголосили про заручини, а в жовтні 2020 року одружилися. Це перший шлюб для Коліна Джоста, а для Скарлетт Йоганссон вже третій. Раніше вона була у шлюбі з актором Раяном Рейнольдсом та бізнесменом Романом Дауріаком.