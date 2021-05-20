У такий спосіб чоловік вирішив привітати Скарлетт Йоганссон з отриманням нагороди, проте, здається, дещо переплутав події. Зазвичай отримати порцію зеленого "слайму" на голову ризикують учасники іншої церемонії – Kids' Choice Awards від Nickelodeon, де подібні курйози вже стали доброю традицією.
Хто ще отримав нагороди Фільм WandaVision отримав найбільше нагород на врученні MTV Movie & TV Awards 2021
Зворушлива промова акторки ще тривала, але Коліну Джосту це не завадило – він підійшов до дружини з мискою та почав виливати "слайм" їй на голову. Приголомшена Скарлетт не витримала і вилаялася на чоловіка.
– Що це таке?
– MTV! Ти отримала слайм!
– Це Nickelodeon!
– Мені дуже шкода. Я візьму рушник.
Колін приніс рушник і намагався витерти обличчя дружини від слизу, але вона попросила його не торкатися до неї. Тоді він вийшов з кадру, додавши лише: "Кохаю тебе".
– Де ти це взяв?
– На Amazon.
Чоловік Скарлетт Йоганссон облив її слизом на церемонії MTV Movie & TV Awards 2021: відео
Стосунки Скарлетт Йоганссон та Коліна Джоста
- Колін Джост – сценарист популярної американської програми Saturday Night Live та співавтор Weekend Update.
- Джост та Йоганссон познайомилися у 2016 році. Відтоді пара регулярно з'являлася разом на публіці.
- У травні 2019 року закохані оголосили про заручини, а в жовтні 2020 року одружилися. Це перший шлюб для Коліна Джоста, а для Скарлетт Йоганссон вже третій. Раніше вона була у шлюбі з актором Раяном Рейнольдсом та бізнесменом Романом Дауріаком.