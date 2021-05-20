Таким образом муж решил поздравить Йоханссон с получением награды, однако, кажется, перепутал события. Обычно получить порцию зеленого "слайма" на голову рискуют участники другой церемонии – Kids 'Choice Awards от Nickelodeon, где подобные курьезы уже стали доброй традицией.

Кто еще получил награды Фильм WandaVision получил больше всего наград на вручении MTV Movie & TV Awards 2021

Трогательная речь актрисы еще продолжалась, но Колину Джосту это не помешало – он подошел к жене с миской и начал выливать "слайм" ей на голову. Ошеломленная Скарлетт не выдержала и выругалась на мужа.

 – Что это такое?
 – MTV! Ты получила слайм!
 – Это Nickelodeon!
 – Мне очень жаль. Я возьму полотенце. 

Колин принес полотенце и попытался вытереть лицо жены от слизи, но она попросила его не прикасаться к ней. Тогда он вышел из кадра, добавив лишь: "Люблю тебя".

– Где ты это взял?
– На Amazon.    

Муж Скарлетт Йоханссон облил ее слизью на церемонии MTV Movie & TV Awards 2021: видео

Отношения Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста

  • Колин Джост – сценарист популярной американской программы Saturday Night Live и соавтор Weekend Update.
  • Джост и Йоханссон познакомились в 2016 году. С тех пор пара регулярно появлялась вместе на публике.
  • В мае 2019 влюбленные объявили о помолвке, а в октябре 2020 поженились. Это первый брак для Колина Джоста, а для Йоханссон уже третий. До этого она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и бизнесменом Романом Дауриаком.