Таким образом муж решил поздравить Йоханссон с получением награды, однако, кажется, перепутал события. Обычно получить порцию зеленого "слайма" на голову рискуют участники другой церемонии – Kids 'Choice Awards от Nickelodeon, где подобные курьезы уже стали доброй традицией.
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Трогательная речь актрисы еще продолжалась, но Колину Джосту это не помешало – он подошел к жене с миской и начал выливать "слайм" ей на голову. Ошеломленная Скарлетт не выдержала и выругалась на мужа.
– Что это такое?
– MTV! Ты получила слайм!
– Это Nickelodeon!
– Мне очень жаль. Я возьму полотенце.
Колин принес полотенце и попытался вытереть лицо жены от слизи, но она попросила его не прикасаться к ней. Тогда он вышел из кадра, добавив лишь: "Люблю тебя".
– Где ты это взял?
– На Amazon.
Муж Скарлетт Йоханссон облил ее слизью на церемонии MTV Movie & TV Awards 2021: видео
Отношения Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста
- Колин Джост – сценарист популярной американской программы Saturday Night Live и соавтор Weekend Update.
- Джост и Йоханссон познакомились в 2016 году. С тех пор пара регулярно появлялась вместе на публике.
- В мае 2019 влюбленные объявили о помолвке, а в октябре 2020 поженились. Это первый брак для Колина Джоста, а для Йоханссон уже третий. До этого она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и бизнесменом Романом Дауриаком.