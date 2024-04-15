Працівник музею вивісив свою картину в галереї: як його покарали

Працівник одного з найбільших музеїв сучасного мистецтва у Європі – Пінакотека сучасності – повісив у галереї власну картину. На жаль, керівництво музею такий жест не підтримало.

Чоловік називає себе вільним художником і сподівався, що такий вчинок стане його мистецьким проривом.

Дивіться також У Франції людям офіційно заборонили скаржитися на шум від корів

Цікаво, що спершу навіть ніхто не помітив, як чоловік встановлював свій витвір мистецтва розміром 60 на 120 сантиметрів у проході. Жодних подробиць щодо того, як виглядала картина, її стилю або предмету не повідомили.

Яке покарання отримав чоловік

У Пінакотеці заявили, що працівника звільнили та заборонили йому входити до приміщень музею. Аби повісити свою картину, чоловік просвердлив дві дірки в стіні галереї. Через це проти нього порушили кримінальну справу про умисне пошкодження майна.

Раніше чоловік з Британії придбав на гаражному розпродажі мокру картонну коробку з речами. Всередині серед іншого мотлоху, він знайшов шедевр відомого художника. Згодом з'ясувалося, що картина належить видатному художнику Бенні Ендрюса, який творив у 60 – 70-ті роки ХХ століття.

Ще один чоловік, на ім'я Девід Грем Скотт знайшов загадковий артефакт. Він одразу сфотографував його й надіслав знімки для вивчення експерту Стів Трюхеллу з Корнуоллу. Чоловік виявив пачку брудних гумових листів з унікальними візерунками.