Цікаво, що чоловік із сином придбав коробку лише за 45 доларів. Вони навіть не заглядали всередину.

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Згодом вони вирішили показати вміст коробки в ефірі Antiques Roadshow – популярної британської телепередачі про антикваріат. Експерт Найджел Фрімен одразу впізнав твір видатного художника Бенні Ендрюса, який творив у 60 – 70-ті роки ХХ століття.

Це прекрасне зображення жінки у жовтій сукні – воно зачаровує глядача. Роботи Ендрюса ранніх 1960-х, та ще й на дошці, на аукціонах виставляються нечасто. Ті, що продавались, мали успіх,

– прокоментував мистецтвознавець.

Фахівець оцінив вартість картини у 7000 – 10000 доларів.

Довідка. Бенні Ендрюс (1930 – 2006) – афро-американський художник, активіст та педагог. Митець народився у Плейнвью, штат Джорджія (США), і здобув ступінь бакалавра живопису в Чиказькому інституті мистецтв у 1958 році, а згодом переїхав до Нью-Йорка.



Він відомий своїми виразними, фігуративними картинами, які часто включають колажі з тканини та інших матеріалів.

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