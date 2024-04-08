Цікаво, що чоловік із сином придбав коробку лише за 45 доларів. Вони навіть не заглядали всередину.
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Згодом вони вирішили показати вміст коробки в ефірі Antiques Roadshow – популярної британської телепередачі про антикваріат. Експерт Найджел Фрімен одразу впізнав твір видатного художника Бенні Ендрюса, який творив у 60 – 70-ті роки ХХ століття.
Це прекрасне зображення жінки у жовтій сукні – воно зачаровує глядача. Роботи Ендрюса ранніх 1960-х, та ще й на дошці, на аукціонах виставляються нечасто. Ті, що продавались, мали успіх,
– прокоментував мистецтвознавець.
Фахівець оцінив вартість картини у 7000 – 10000 доларів.
Раніше ми писали, що на шотландському пляжі Кейс-Біч чоловік, на ім'я Девід Грем Скотт знайшов загадковий артефакт. Він одразу сфотографував його й надіслав знімки для вивчення експерту Стів Трюхеллу з Корнуоллу. Чоловік виявив пачку брудних гумових листів з унікальними візерунками.