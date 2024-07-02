Чоловік, який "став собакою", знайшов собі друга іншої породи: курйозне відео

Японець, який витратив 15 тисяч доларів, щоб "стати собакою", знайшов собі друга. Тепер вони обидва бігають вулицями, гавкають на незнайомців й разом їздять у візку.

Курйозне відео товаришів у надзвичайно реалістичних костюмах собак зібрало тисячі переглядів й безліч коментарів.

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Що відомо про чоловіка, який "став собакою"

Японець, на ім'я Токо став відомий завдяки своєму химерному стилю.

З самого дитинства я хотів змінити імідж. Коли вдягаю цей костюм, то відчуваю себе щасливим, бо моя мрія перетворюється на реальність,

– зізнавався молодий чоловік в одному зі своїх інтерв’ю.

Чолові, який "став собакою", знайшов собі друга іншої породи: дивіться відео

Як на це реагують люди у соцмережах

"Обидва пси занадто цінні для цього світу!"

"Я радий, що ви знайшли споріднену душу, якій можна довіряти".

"Ваші костюми чудові, і я радий, що ви здійснили свою мрію й стали собакою. Приємно бачити людей, які проживають своє найкраще життя, попри те, що кажуть ненависники".

"Це дуже дивно. Мені здається, що людей, які займаються подібним, вкрай важко назвати адекватними".

Раніше ми писали, що чоловік "став собакою" за 15 тисяч доларів. Японець Токо повністю намагається відповідати стилю життя домашнього вихованця. Чоловік у костюмі собаки перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, гуляє на повідку, імітуючи ходьбу коллі, а також їсть штучний корм.