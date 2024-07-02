Курьезное видео товарищей в чрезвычайно реалистичных костюмах собак собрало тысячи просмотров и множество комментариев.

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Что известно о мужчине, который "стал собакой"

Японец, по имени Токо стал известен благодаря своему причудливому стилю.

С самого детства я хотел сменить имидж. Когда надеваю этот костюм, то чувствую себя счастливым, потому что моя мечта превращается в реальность,

– признавался молодой человек в одном из своих интервью.

Мужчина, который "стал собакой", нашел себе друга другой породы: смотрите видео

Как на это реагируют люди в соцсетях

"Оба пса слишком ценны для этого мира!"

"Я рад, что вы нашли родственную душу, которой можно доверять".

"Ваши костюмы замечательные, и я рад, что вы осуществили свою мечту и стали собакой. Приятно видеть людей, которые проживают свою лучшую жизнь, несмотря на то, что говорят ненавистники".

"Это очень странно. Мне кажется, что людей, которые занимаются подобным, крайне трудно назвать адекватными".

Ранее мы писали, что мужчина "стал собакой" за 15 тысяч долларов. Японец Токо полностью пытается соответствовать стилю жизни домашнего питомца. Мужчина в костюме собаки переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, имитируя ходьбу колли, а также ест искусственный корм.