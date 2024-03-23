У Польщі чоловік отримав одразу 11 штрафів: все через його зовнішній вигляд

У Польщі чоловік отримав одразу 11 штрафів через свій зовнішній вигляд. Курйозний інцидент стався на популярному курорті Польщі – Закопане.

Відомо, що чоловік за допомогою свого одягу вигадав, як заробляти на туристах.

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Який вигляд мав чоловік

Чоловік переодягнувся у костюм ведмедя та вимагав від туристів грошей. Польська актриса Ганна Турнау розповіла, що вона просто знімала на відео популярну в Закопане вулицю, коли до неї підійшов переодягнений у ведмедя чоловік і почав вимагати гроші за відео.

Яке покарання загрожує чоловіку

Муніципальна поліція наклала на чоловіка одразу 11 штрафів. Вражає, але той із легкістю сплачує їх. Водночас спіймати його на гарячому, тобто на вимаганні грошей з перехожих, не так просто.

Міських охоронців у формі видно здалеку. Побачивши їх, ведмідь забирається з займаного ним простору, ховаючись у різних місцях. Поліцейські не бачать цього ведмедя в будь-який момент часу,

– розповів Марек Тшаскош з муніципальної поліції Закопане.

Водночас правоохоронці запевнили, що плануються серйозніші заходи. Чоловік, який маскується під плюшевого ведмедя, може опинитися перед судом.

Раніше в Італії правоохоронці зупинили найстарішу порушницю. Бабуся, якій виповнилося вже 103 роки, каталася містом без водійського посвідчення близько першої ночі. Жінку помітили лише тому, що свідки заявили до поліції, що білий автомобіль продовжував їздити центром міста після опівночі.