Чоловік дав синові свій телефон і пошкодував: йому довелося продати машину

Лікар Мухаммад Мутаза з Вельсу дозволив своєму синові Ашазу пограти у мобільну гру на смартфоні. Він навіть не підозрював, що вже через годину про це неабияк пожалкує.

7-річний хлопчик грав у Dragons: Rise of Berk протягом години. Цього часу було достатньо, щоб Ашаз непомітно для батька зробив у додатку 29 покупок на різні суми – від 1,99 до 99,99 фунта стерлінгів. Загалом він витратив 1290 фунтів стерлінгів (48,5 тисячі гривень).

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За словами Мухаммада, син запам'ятав його пароль від iTunes і вводив його для підтвердження покупок. Ймовірно, що хлопчик не розумів, що витрачає справжні гроші, – він просто боявся програти.

Мухаммад Мутаза з сином Ашазом / Фото Triangle News

Виявилося, що у цій грі можна робити необмежену кількість покупок, якщо сума однієї не перевищує 99,99 фунта стерлінгів. Після кожної транзакції на електронну пошту чоловіка надсилали квитанції, але він рідко перевіряє е-мейл.

Спершу я подумав, що мене обдурили. Я ніколи б не міг подумати, що у дитячій грі можливо витратити стільки грошей. А тут можна 10 тисяч разів натиснути "купити", і витратити мільйон фунтів стерлінгів за пів години,

– розповів чоловік.

Мухаммад Мутаза звернувся до служби підтримки Apple. Він звинуватив компанію у тому, що його обікрали, а його сина обдурили. Після цього йому повернули частину суми – 207 фунтів стерлінгів (7 700 гривень). Тепер чоловік, який був клієнтом Apple з 2005 року, зарікся, що більше не витратить на їхню продукцію та сервіси жодної копійки.

Витрачена Ашазом сума перевищила ліміт кредитної картки його батька. Щоб покрити покупки сина Мухаммадові довелося продати сімейний автомобіль – Toyota Aygo.



Мухаммад був вимушений продати автівку / Фото Triangle News

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