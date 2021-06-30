7-летний мальчик играл в Dragons: Rise of Berk в течение часа. Этого было достаточно, чтобы Ашаз незаметно для отца сделал в приложении 29 покупок на разные суммы – от 1,99 до 99,99 фунта стерлингов. В целом он потратил 1290 фунтов стерлингов (48,5 тысячи гривен).

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По словам Мухаммада, сын запомнил его пароль от iTunes и вводил его для подтверждения покупок. Вероятно, что мальчик не понимал, что тратит настоящие деньги, – он просто боялся проиграть.

Мухаммад Мутаза с сыном Ашазом / Фото Triangle News

Оказалось, что в этой игре можно делать неограниченное количество покупок, если сумма одной не превышает 99,99 фунта стерлингов. После каждой транзакции на электронную почту мужчины присылали квитанции, но он редко проверяет е-мейл.

Сначала я подумал, что меня обманули. Я никогда не мог подумать, что в детской игре возможно потратить столько денег. А здесь можно 10 000 раз нажать "купить", и потратить миллион фунтов стерлингов за полчаса,

– рассказал мужчина.

Мухаммад Мутаза обратился в службу поддержки Apple. Он обвинил компанию в том, что его обокрали, а его сына обманули. После этого ему вернули часть суммы – 207 фунтов стерлингов (7 700 гривен). Теперь мужчина, который был клиентом Apple с 2005 года, зарекся, что больше не потратит на их продукцию и сервисы ни копейки.

Потраченная Ашазом сумма превысила лимит кредитной карты его отца. Чтобы покрыть покупки сына, Мухаммаду пришлось продать семейный автомобиль – Toyota Aygo.



Мухаммад был вынужден продать машину / Фото Triangle News

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